В Рудном открылась школа на 900 мест с государственным языком обучения

5 февраля 2026 года в Рудном начала работу новая общеобразовательная школа № 8 с государственным языком обучения, рассчитанная на 900 мест. Открытие школы стало важным событием для города и его жителей.

Школа в рамках нацпроекта

В церемонии открытия принял участие заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов. Он отметил, что школа открылась в рамках национального проекта «Келешек мектептері», по которому в регионе уже введены в эксплуатацию шесть школ на 4 500 мест.

Современные условия обучения

В школе созданы отдельные блоки для младшего, среднего и старшего звена. Оборудованы кабинеты естественных наук, информатики и робототехники, действуют STEAM-лаборатории. Классы оснащены компьютерной техникой и интерактивными досками.

Спорт, творчество и безопасность

Учебное заведение располагает тремя спортивными залами, залом хореографии, мастерскими трудового обучения и столовой. На территории школы обустроены площадки для активного и спокойного отдыха.

Инклюзия и новые рабочие места

Как сообщила директор школы Кымбат Бирманова, здание полностью адаптировано для детей с особыми образовательными потребностями. В школе созданы 62 новых рабочих места, включая 34 педагогические.

