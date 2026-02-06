В Рудном открылась школа на 900 мест с государственным языком обучения
5 февраля 2026 года в Рудном начала работу новая общеобразовательная школа № 8 с государственным языком обучения, рассчитанная на 900 мест. Открытие школы стало важным событием для города и его жителей.
Школа в рамках нацпроекта
В церемонии открытия принял участие заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов. Он отметил, что школа открылась в рамках национального проекта «Келешек мектептері», по которому в регионе уже введены в эксплуатацию шесть школ на 4 500 мест.
Современные условия обучения
В школе созданы отдельные блоки для младшего, среднего и старшего звена. Оборудованы кабинеты естественных наук, информатики и робототехники, действуют STEAM-лаборатории. Классы оснащены компьютерной техникой и интерактивными досками.
Спорт, творчество и безопасность
Учебное заведение располагает тремя спортивными залами, залом хореографии, мастерскими трудового обучения и столовой. На территории школы обустроены площадки для активного и спокойного отдыха.
Инклюзия и новые рабочие места
Как сообщила директор школы Кымбат Бирманова, здание полностью адаптировано для детей с особыми образовательными потребностями. В школе созданы 62 новых рабочих места, включая 34 педагогические.
Информация для учащихся школ Костанайской области
Минуты решают всё: в Костанае заработала новая подстанция скорой помощи
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.