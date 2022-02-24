В Рудном полицейские изъяли 24 свертка синтетических наркотиков

В Рудном задержан 20-летний парень, у которого сотрудники полиции обнаружили 24 свертка синтетики.
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По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 296 ч. 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», в особо крупном размере.
Согласно результатам экспертизы изъятое вещество является синтетическим наркотиком.
С начала года сотрудниками полиции выявлено 71 преступление и правонарушения связанных с наркотиками.
Общий вес изъятых наркотиков составил более 4 килограмм.
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