В Рудном полицейские изъяли 24 свертка синтетических наркотиков

В Рудном задержан 20-летний парень, у которого сотрудники полиции обнаружили 24 свертка синтетики.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 296 ч. 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», в особо крупном размере.

Согласно результатам экспертизы изъятое вещество является синтетическим наркотиком.

С начала года сотрудниками полиции выявлено 71 преступление и правонарушения связанных с наркотиками.

Общий вес изъятых наркотиков составил более 4 килограмм.

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