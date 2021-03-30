В Рудном потерялся 4-летний ребёнок — ДП Костанайской области

30 марта при обходе административного участка участковым инспектором полиции УП Рудного Арманом Акбергеновым был замечен плачущий мальчик примерно 4 лет, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Со слов ребенка, он потерялся. Страж порядка успокоил малыша. Полицейский стал задавать ребенку вопросы, чтобы максимально выяснить обстоятельства, при которых он потерялся, и отыскать родителей.

Параллельно он позвонил в дежурную часть и уточнил, не было ли заявлений о пропаже ребенка.

Мальчик сразу же пошёл на контакт, но не мог объяснить, где находится его дом, тогда Арман пошёл с ним по микрорайону, постоянно задавая вопросы. В результате они вместе нашли дом малыша»,- говорится в сообщении полиции.

Родители были очень благодарны, что в такой ситуации их сынишке попался именно такой неравнодушный и отзывчивый сотрудник полиции.

Вместе с тем, полицейские напоминают о том, что оставлять несовершеннолетних чад без присмотра нельзя! Необходимо помнить, что ребенок не всегда понимает опасность, оставаясь без присмотра взрослых.

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