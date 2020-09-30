В Рудном произошел пожар в квартире, пока хозяев не было дома

29 сентября в 08:26 часов на пункт связи СПЧ-2 города Рудный поступило сообщение о пожаре в жилом многоэтажном доме, по улице 50 лет Октября.

В 08:27 часов к месту место происшествия прибыло два пожарных расчета. В ходе разведки было установлено, что в одной из квартир на четвертом этаже идёт дым. На момент пожара в квартире никого не оказалось. К тушению огня приступили 2 звена газодымозащитной службы. Очаг пожара составил 6 квадратных метров, горели постельные принадлежности и мебель.

В результате высокой температуры расплавилась полипропиленовая труба системы отопления. Огонь стремительно разрастался и грозил перекинутся на соседние квартиры. Пожар удалось локализовать в 08:48 часов, а затем ликвидировать в 08:51 часов.

По лестничным маршам пожарные эвакуировали 6 человек, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

ДЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в обращении с огнем, при эксплуатации электро и газового оборудования.

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