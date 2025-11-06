В Рудном состоялась открытая встреча акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением. На подобные мероприятия может прийти любой желающий и адресовать вопрос напрямую руководителю региона. Среди тем — жалобы на мотокросс под окнами, будущее маршрута №120 и развитие спортивной инфраструктуры.
Жительница многоэтажки в центральной части города рассказала, что под окнами многоквартирных домов появилась площадка, где занимаются мотокроссом:
«Нарыты кучи искусственно, сделан мотокросс, гоняют частники. Рёв мотоциклов — у нас в квартирах, пыль забивает дома, невозможно жить… 200 подписей унесённых в акимат было», — сказала рудничанка.
По словам женщины, обращения направлялись и в прокуратуру. Аким области поручил перенести площадку на окраину:
«Переносите. Сделайте эти горки в другом месте, ближе к окраине, чтобы меньше людей тревожилось… Это фактически большие неудобства, поэтому — переносите», — заявил Кумар Аксакалов.
Ещё один вопрос касался отсутствия специализированного объекта для лыжного спорта — в городе, где родился и вырос призёр Олимпиады Иван Гаранин. По словам акима Рудного, рассматривается комбинированное решение на существующей площадке:
«Мы сделали пляж. Есть здание, рассматриваем вопрос обогрева и создания там лыжной базы: зимой — лыжная база, летом — пляж», — пояснил Виктор Ионенко.
