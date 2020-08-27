В Рудном реализуется крупный проект по газификации жилого сектора. Совсем скоро природный газ будет подведён к 65 частным домам в 18 микрорайоне. Их жителям останется лишь подсоединиться к основной газовой магистрали. Подрядчики на данный момент уже проложили газораспределительные сети по воздуху и завершают подземную часть. За ходом работ наблюдали мои коллеги, сообщает alau.kz



Нынешней зимой жители 18-го микрорайона в Рудном смогут отапливать свои дома газом. Сейчас уже завершаются работы по газификации трех основных улиц. Жители бывшего поселка Алексеевка, который теперь входит с административную территорию Рудного, неоднократно обращались к руководству города с просьбой провести к их домам газ. Просьба была услышана и в 2017 году из местного бюджета были выделены средства на создание проектно-сметной документации.

«В сентябре 2019 года был заключен договор госзакупок с ТОО «Межрайгаз» на газифицирование данного микрорайона. Договор был заключен на сумму более 31 млн тенге»,- говорит и.о. руководителя отдела строительства Рудного Даурен Жакенов.



Рабочие подрядной организации «Межрайгаз» на данный момент уже проложили газораспределительные сети по воздуху и завершают подземную часть.



«3 километра 600 метров в плане у нас. Уложено на сегодняшний день 2700. Сейчас улицу Кирпичную завершили, на Космынина сегодня-завтра завершаем, и остаётся 900 метров по улице Фролова»,- сказал руководитель объекта в городе Рудный ТОО «Межрайгаз» Абзал Жангалиев.



Основная часть распределительных сетей прокладывается под землей, с использованием полиэтиленовой трубы, срок эксплуатации которой достигает 50 лет, при этом она проста в монтаже и надежна. Там, где подземный способ невозможен, трубы «идут по воздуху». К концу сентября этот газопровод уже намерены сдать в эксплуатацию. Жителям микрорайона предстоит самостоятельно выбрать организацию, которая составит техусловия, проект и произведет монтажные работы по подключению дома к сетям.

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