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В Рудном с помощью камер задержали подозреваемого в краже денег у пенсионерки

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2 февраля  рудненские  полицейские  с помощью камер видеонаблюдения задержали подозреваемого  в краже  денег  у пенсионерки, сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области. 

В полицию города  Рудного  обратилась  85-летняя женщина.  Пенсионерка  рассказала, что неизвестный мужчина обманным путем зашел в ее квартиру  и украл  50 тысяч тенге. Случилось это так:  женщина возвращалась из магазина, во дворе  дома  к ней подошел  мужчина  и предложил  купить  посуду,  помочь донести  пакет с продуктами  и сразу  показать товар.  Зайдя в квартиру,   продавец стал демонстрировать  кухонную утварь.

—  Пенсионерка согласилась сделать покупку и достала деньги из шкафа, но после передумала  приобретать  товар и  положила   наличные на место.   Затем  женщина вышла из комнаты  и позвала  соседей,  для того, чтобы они помогли избавиться от назойливого продавца.   В это время подозреваемый и похитил  деньги, а затем скрылся,- рассказывает   начальник УП города Рудного  Алим Бажикбаев.

Полицейские  в течение часа установили 45-летнего мужчину, жителя  Костанайского района.  Оперативники  по камерам видеонаблюдения определили  маршрут его передвижения на автомашине. В ходе оперативно-розыскных  мероприятий   подозреваемый  был задержан   в областном центре.  По аналогичной схеме    он похитил в прошлом году   денежные средства у трех пенсионеров Рудного.

В Рудном  с помощью  камер видеонаблюдения  уже раскрыто  6 преступлений

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