В Рудном с помощью камер задержали подозреваемого в краже денег у пенсионерки

2 февраля рудненские полицейские с помощью камер видеонаблюдения задержали подозреваемого в краже денег у пенсионерки, сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

В полицию города Рудного обратилась 85-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что неизвестный мужчина обманным путем зашел в ее квартиру и украл 50 тысяч тенге. Случилось это так: женщина возвращалась из магазина, во дворе дома к ней подошел мужчина и предложил купить посуду, помочь донести пакет с продуктами и сразу показать товар. Зайдя в квартиру, продавец стал демонстрировать кухонную утварь.

— Пенсионерка согласилась сделать покупку и достала деньги из шкафа, но после передумала приобретать товар и положила наличные на место. Затем женщина вышла из комнаты и позвала соседей, для того, чтобы они помогли избавиться от назойливого продавца. В это время подозреваемый и похитил деньги, а затем скрылся,- рассказывает начальник УП города Рудного Алим Бажикбаев.

Полицейские в течение часа установили 45-летнего мужчину, жителя Костанайского района. Оперативники по камерам видеонаблюдения определили маршрут его передвижения на автомашине. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в областном центре. По аналогичной схеме он похитил в прошлом году денежные средства у трех пенсионеров Рудного.

В Рудном с помощью камер видеонаблюдения уже раскрыто 6 преступлений

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