С 1 января в Рудном уменьшилась стоимость вывоза твёрдых бытовых отходов. Ранее жители благоустроенного сектора платили за эту услугу 435 тенге с человека, теперь тариф составляет 388,43 тенге. Снижение стало возможным благодаря изменениям в Налоговом кодексе: предприятие, осуществляющее вывоз мусора, перешло на новый налоговый режим и перестало быть плательщиком НДС. В результате стоимость услуги для населения снизилась примерно на 12 процентов.

Возможен пересмотр тарифа

В то же время в компании не исключают, что в течение года тариф может быть пересмотрен уже в сторону увеличения. Отмечается, что действующий уровень платы применяется более трёх лет, а за это время существенно выросли цены на горюче-смазочные материалы, запасные части и фонд оплаты труда. По этой причине ранее городским отделом жилищно-коммунального хозяйства проводились расчёты возможного нового тарифа.

Ситуация с вывозом мусора стабилизировалась

Компания, обслуживающая город, начала работу в период, когда ситуация с вывозом мусора в Рудном была крайне напряжённой. В 2022 году контейнерные площадки нередко превращались в стихийные свалки, а отходы могли не вывозиться неделями. В настоящее время ситуация стабилизировалась, хотя в отдельных районах контейнеры по-прежнему заполняются быстрее нормы.

Обновление автопарка

Для повышения качества услуги предприятие планирует в марте приобрести ещё пять специализированных машин для вывоза мусора. Сейчас в автопарке компании уже работают пять единиц техники. Ожидается, что расширение парка позволит сократить количество переполненных контейнерных площадок и улучшить санитарное состояние города.

