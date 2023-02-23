В Рудном восстановят заброшенные дома

Таких в городе сегодня восемь. Акимат сейчас выясняет кому они принадлежат, и рассчитывают сколько средств им понадобится на восстановление. Этот и другие вопросы обсудили на рабочем совещании с главой региона в Рудном.

В ходе рабочей поездки в Рудный глава области провел там совещание, где подняли вопрос обмеления Каратомарского водохранилища. Сегодня оно заполнено всего на 42%. Аким Рудного отмечает, что в прошлом году осушили Верхне-Тобольское водохранилище, которое приняло миллион кубометров воды, а сбросило в Каротомары 117 миллионов кубов. Чтобы решить проблему чиновники Рудного предлагают подпитывать город глубоководными скважинами.

«Не хватает уровня воды, и как следствие мы включаем большой объем реагентов, для подачи качественной воды. Есть техническое решение на берегу Каратомарского водохранилища у нас есть запас 14,5 тысяч кубов. При потреблении города 40-45 тысяч кубов, то это примерно 30-40% подпитки воды. Запасы подтверждены»,- говорит и.о акима Рудного Виктор Ионенко.

Виктор Ионенко рассказал, что примерная стоимость проекта скважины — 19 миллионов тенге. А работы могут обойтись в один миллиард тенге. Аким области предложил этот вопрос изучить, и, возможно, получится обойтись меньшими затратами. Обсудили на совещании и вопрос восстановления заброшенных домов в городе горняков. Таких сегодня в Рудном 8, если их восстановить, то это получится — 20 тысяч квадратных метров жилья.

«Если здание принадлежит частнику, пусть за счет собственных средств восстанавливает, а мы будем выкупать готовое жилье. Это обойдется намного дешевле. Нежели, чем сейчас покупать коробку, потом изготавливать ПСД, выделять деньги. Это в разы будет дороже, а результат получим такой же»,- говорит аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Также один из немаловажных вопросов, который рассмотрели на совещании — ремонт детского сада №8. Там провели техническое обследование, сейчас его состояние предаварийное. С 2017-го года там начали появляться первые трещины в стенах. Проектно- сметная документация уже готова, ремонт обойдется бюджету в 580 миллионов тенге.

«Сейчас надо самые главные вещи сделать — укрепить стены и фундамент. Укрепление стен — это самое главное, в данном случае не до красоты, посмотрим насколько вот эта работа будет проведена по укреплению даст соответствующие результаты, надо нам понаблюдать, а потом и все остальное, если усадка прекратится, трещин не будет дополнительных, тогда пойдем дальше»,- отмечает глава региона.

Кумар Аксакалов пообещал, что на ближайшей сессии областного маслихата этот вопрос рассмотрят, и выделят средства на ремонт детского сада.

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