В Рудненском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении пятерых жителей области за вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества в крупном размере, совершенное с применением насилия, неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, с целью получения имущества в крупном размере.

Подсудимые узнали из интернета по фотографиям о возможном участии жителя города рудничана в сбыте наркотических средств в качестве так называемого «закладчика».

Подсудимые вывезли его загород, где путем угроз, применяя насилие, выдвинули потерпевшему свои незаконные требования о передаче им денежных средств в сумме 10 000 000 тенге. Он передал вымогателям снегоход «Arctic», автомобиль «Ваз-2106», мотоцикл «КТМ-690» и автомобиль «Ваз-2107». В итоге причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 11 831 000 тенге.

Далее они заставили приобрести пять «Iphone 15» и «Iphone 15 pro max». Тем самым причинив материальный ущерб потерпевшему на общую сумму 3 409 950 тенге.

Суд назначил троим 5 лет лишения свободы каждому. Двоим с учетом неоднократности совершения уголовных правонарушениях 5 лет 6 месяцев каждому в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

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