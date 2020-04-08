В Рудном задержали преступную группу, занимающуюся вымогательством

27-летний рудничанин в марте этого года обратился в полицию с заявлением, о том, что у него с ноября прошлого года вымогают деньги, угрожая физической расправой, сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
В заявлении сказано, что потерпевший отдал более двух миллионов тенге трем жителям города Рудного.После обращения в полицию было начато досудебное расследование по статье 194 ч.2 (Вымогательство).
Заявитель сообщил о том, что группа неустановленных лиц сопровождала свои требования угрозами о насилии.В ходе расследования личности всех подозреваемых были установлены и они задержаны.Все ранее судимые уроженцы города Рудного в возрасте от 23 до 26 лет.
В настоящее время двое подозреваемых арестованы, проводится досудебное расследование.Остальные сведения в порядке статьи 201 УПК РК не разглашаются.