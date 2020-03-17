В Рудном задержан мужчина, который сообщил о бомбе на рынке

Как сообщает пресс-служба УП Рудного Костанайской области, 17 марта в 14-03 часов в дежурную часть управления полиции города Рудного поступило анонимное сообщение о том, что по улице 50 лет октября на рынке «Бак-Бак» якобы заложена бомба.

Незамедлительно на место происшествия выехали все заинтересованные службы.

В ходе проведения следственных действий данная информация была проверена. Взрывных устройств обнаружено не было.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 34-летний мужчина, у которого был изъят сотовый телефон с абонентским номером, с которого поступило анонимное сообщение.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Данная статья предусматривает лишение свободы до 5 лет, а также возмещение ущерба по выезду специальных служб.

Подозреваемый водворен в ИВС.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.