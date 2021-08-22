В Рудном задержан мужчина, который в нетрезвом виде, стрелял по лошадям

В Департаменте полиции прокомментировали видео, на котором снят мужчина с предметом предположительно похожим на оружие.

По данному факту в полиции уточнили, что действительно в городе Рудном 22 августа около 17.30 32-летний мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, с балкона второго этажа своей квартиры, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону бродивших без присмотра лошадей.

Данный факт зарегистрирован, пневматический пистолет изъят, принимается процессуальное решение.

Также принимаются меры к установлению хозяина бродивших лошадей.

В полиции добавили, что жертв и пострадавших в результате данного происшествия нет

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