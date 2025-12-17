USD 519.61 EUR 610.13 RUB 6.54

В Рудном загорелась кабина грузовика

— Сегодня, 10:26
Изображение для новости: В Рудном загорелась кабина грузовика

Сегодня ранним утром в городе Рудный Костанайской области на трассе «Рудный – Костанай», на территории одной из фабрик, произошло возгорание кабины грузового автомобиля.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС, которые незамедлительно приступили к тушению и в короткие сроки ликвидировали пожар. По данным спасателей, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания устанавливаются.

В МЧС напоминают о необходимости регулярно проверять техническое состояние транспортных средств и не допускать эксплуатации автомобилей с неисправной электропроводкой или топливной системой.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.