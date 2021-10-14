В Рудном женщина выпала с балкона четвертого этажа

Сегодня в городе Рудном 41 –летняя женщина выпала с балкона четвертого этажа.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили картину произошедшего со слов сожителя женщины.

Он пояснил, что после распития спиртного, она пыталась выйти из дома, мужчина ее не пускал. Ссора продолжилась на балконе.

В результате женщина упала. В настоящее время она находится в больнице. Мужчина задержан для выяснения обстоятельств.

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