В Рудном сосед облил керосином и поджёг женщину с ребёнком

В Рудном совершено особо тяжкое преступление, пострадал 4-летний ребенок. Об этом на совей странице в фейсбук сообщил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

«Скажу откровенно, что проработав в полиции много лет, видел разное. Но этот случай шокировал меня. 16 марта в дежурную часть управления города Рудного поступило сообщение о том, что 44-летний мужчина постучал в квартиру своих соседей. Он облил керосином и поджёг 32-летнюю женщину с ребенком, которая открыла ему дверь. По данному факту полицией начато досудебное расследование – по статье покушение на убийство. Подозреваемый арестован. В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование преступления взято мною под личный контроль», — написал начальник ДП.

Ребенок в настоящее время находится в реанимации с серьезными ожогами — более 40%. За его жизнь борются медики. У женщины – ожоги кистей рук. Установлено, что причиной поступка стала ссора между соседями и, таким образом, выяснялись отношения.

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