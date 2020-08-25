В русском драмтеатре подготовили несколько премьерных спектаклей

Артисты русского областного драмтеатра вышли из отпуска, и уже готовят для зрителей несколько сюрпризов. Пока костанайцам посещать театр нельзя, но вот репетиции там идут постоянно. Это подготовка 4 премьерных спектаклей и нескольких проектов для детей. А чтобы зрители не забывали об артистах, они работают и над социальными сетями, передает alau.kz

Уже давно в зале областного русского драматического театра не слышно смеха, восторженных возгласов и аплодисментов. Сейчас здесь только пустая сцена и накрытые сиденья. Но это не значит, что работа в театре остановилась. Не так давно артисты вышли из отпуска и вернулись к репетициям. Они готовят постановку по пьесе Юрия Полякова «В ожидании сердца». Вообще этот спектакль ставится для показа на международном фестивале в Москве, который должен пройти в ноябре. Хоть еще и неизвестно состоится ли он, но 10 актеров продолжают упорно готовиться.

«Тема затрагивается 90-х годов. 90-е годы все-таки отложило отпечаток на людей. На мой взгляд, пьеса про то, что нас ожидает там, наверху. Как мы прожили эту жизнь, где мы окажемся, грубо говоря, или в раю или в аду», — рассказал актер областного русского драматического театра Олег Смирнов.

Олег Смирнов играет в пьесе бизнесмена Алапаева. Рядом с ним Виталий Одинец, он готовится к роли заместителя Алапаева. Оба актера посвятили театру более 30 лет. И как признаются мужчины, тяжело в таких условиях, тяжело и от того, что они не знают, когда смогут показать настоящему зрителю свои труды. Но они не отчаиваются. Сейчас у актеров читка спектакля. Они только начинают понимать своих персонажей и продумывать их характеры.

«Идея всегда есть, но решения еще нет, пока. Какой он? Хороший? Плохой? Настоящий друг или предатель? Там сложная пьеса немножко по моей роли, я еще не решил. На самом деле он предан своему другу, либо…В общем там как всегда деньги, деньги, деньги», — поделился актер областного русского драматического театра Виталий Одинец.

Но это не все, что есть в арсенале театра. За время карантина для зрителя уже подготовлено 4 премьерных спектакля, два из которых посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Официально театральный сезон начинается в октябре, но когда это случится в нынешних условиях, пока не ясно. Директор театра Юрий Ивлев пояснил, что все подготовленные постановки будут показаны костанайцам рано или поздно. К тому же несколько проектов было подготовлено и для школьников. Чего ждут больше всего артисты?

«Встречи со зрителем. Мы уже так устали играть на пустой зал, на камеру. Нам не хватает теплоты, зрителя. Мы очень соскучились по зрителю», — добавил Виталий Одинец.

Поэтому пока общаться напрямую со зрителем артисты не могут, они делают это через социальные сети. Там они рассказывают о своих хобби и даже устраивают мастер-классы, а кто-то обучает сценической речи. Но вот касательно телевизионных версий спектаклей, то тут ответ однозначен.

«Чтобы показывать телевизионную версию спектакля, ее нужно делать телевизионную. А пока выкладывать в эфир для людей спектакли, которые сняты с одной камеры очень плохого качества, непрофессионально сделанные, я считаю, что это распугать просто людей из театра. Когда они там посмотрят и скажут: «Что они там показывают? Да я туда больше никогда не пойду», ну вот у меня такое ощущение», — пояснил директор областного русского драматического театра Юрий Ивлев.

И все же насладиться творчеством артистов там можно. Работники театра готовят разные проекты, среди которых зачитывание отрывков из разных пьес.

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