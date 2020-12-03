В селах Алтынсаринского района провели водопровод и отремонтировали дамбу

Система водоснабжения появилась в пяти селах Алтынсаринского района. Теперь их жители смогут получить доступ к питьевой воде, а это более 3 тысяч человек. Кроме того в районе завершился капитальный ремонт дамбы, передает alau.kz

В конце ноября в Алтынсаринском районе завершили строительство водопровода. Протяженность проложенных сетей составила 91,5 километр. Благодаря этому увеличится число жителей района, которые получат доступ к питьевой воде. Оно приблизиться к 80 процентам всего населения Алтынсаринского района.

«Система включает в себя две скважины: одна постоянно рабочая и одна запасная. Также находится резервуар чистой воды в количестве 4-х штук, объемом 100 кубов, башня объемом 50 кубов, насосная станция двух уровней с подвальным залом машинным. И также станция очистки воды»,- пояснил Жанат Жиенбаев, заместитель акима Алтынсаринского района.

Строительство водопроводных сетей провели в рамках государственной программы «Нурлы жер». Но это лишь один из этапов по обеспечению водоснабжения в регионе. Уже на следующий год в Костанайской области планируют обеспечить водой почти сотню сел. Там будут установлены пункты очистки и раздачи воды.

«Для обеспечения населения области централизованным водоснабжением мы реализуем 37 проектов. Из них 18 в этом году вводные. Для этих целей мы выделили из бюджета 9 млрд 700 млн тенге. Сегодня только в этот день мы в Алтынсаринском районе 5 населенных пунктов обеспечим централизованным водоснабжением. Это такие села как Докучаевка, Новоалексеевка, Красный Кордон, Сатай и Шокай. В этих селах проживает 3300 человек,»- рассказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Еще один проект, реализованный в Алтынсаринском районе, это капитальный ремонт земляной дамбы. Она расположена близ села Докучаево. Согласно плану, работы здесь проводили с июля и затратили на них более 68 миллионов тенге.

Дамба защищает от затопления жителей соседнего села Шокай. Весной этого года в районе ощутили угрозу подтопления. Дамба была размыта. Однако с ситуацией тогда справиться удалось, а последовавший за этим капитальный ремонт сооружения должен предотвратить возможность будущих подтоплений.

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