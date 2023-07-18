В селах Казахстана построят больше 600 медобъектов

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Больше 600 новых объектов первичной медико-санитарной помощи в сёлах построят в ближайшие 2 года в Казахстане, сообщает «Хабар 24»
Среди них современные медпункты, включающие кабинет физиотерапии и аптеку, а также врачебные амбулатории. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании координационного штаба по взаимодействию местных исполнительных и центральных госорганов.
Глава ведомства отметила, в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» также усовершенствуют и реконструируют больше 30 многопрофильных центральных районных больниц и обучат больше тысячи медработников.
Подводя итоги заседания, Премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить работу по привязке типовых проектов к местным условиям, а также прокладке инженерных коммуникаций и дорог к строительным участкам. Вместе с тем он подчеркнул необходимость усилить координацию и контроль нацпроекта.