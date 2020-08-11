В селах Костанайской области не хватает пастбищ. Об этом заявили в управлении сельского хозяйства и земельных отношений региона. Причина не только в отсутствии земли, но и в том, что даже пустующие гектары из-за несоответствия земельного законодательства, передать людям не могут

В Костанайской области провели космомониторинг пастбищ. В итоге с помощью спутника было выявлено 516 тыс. гектаров неиспользуемых пастбищ. И это при том, что пастбищ в селах, как отмечают в управлении сельского хозяйства и земельных отношений, не хватает. К примеру, в Аркалыке обеспеченность населения пастбищными угодьями составляет только 55 процентов. Земля есть, но люди не могут ею воспользоваться, потому что либо официально они пастбищами не являются, либо у земли есть владельцы, которые её не используют. Поэтому такие гектары, подчеркивают чиновники, необходимо привести в соответствие с земельным законодательством в категорию для населенных пунктов и за счет них восполнить дефицит пастбищ.

«Акиматы районов крайне слабо работают по вопросу изъятия неиспользуемых земель. Во всех районах имеются неиспользуемые земли. Некоторые хозяйства под разными предлогами скрывают их, подвидом паров, обработки не проводятся. На сегодня это очаги распространения сорной растительности, поля засоряются их семенами. Надо принимать меры по рациоальному использованию земельных ресурсов»,- говорит руководитель сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Жансултан Таукенов.

По словам Жансултана Таукенова, на стороне земельных инспекторов Земельный кодекс, Закон о пастбищах, Правила рационального использования земель и данные космомониторинга, благодаря этому уже можно производить изъятие. Но пока дело, в том числе и из-за моратория на проверки бизнеса, продвигается медленно. Аким области поручил управлению земельной инспекции и акимам районов активизировать работу в данном направлении. Ведь пастбища и сенокосы нужны людям.

«Обеспечить население пастбищными условиями за счет перевода неиспользованных участков населенного пункта. Второе, заготовка не менее 1,5 годичного запаса сена. Но соблюдением требований санитарной , пожарной безопасности»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Решить проблему, по мнению чиновников, должен и план управления пастбищами. Он сейчас готовится к подписанию и содержит карты расположения пастбищ на территории каждого района, поименно собственников земельных участков и землепользователей. Помимо этого в плане должны присутствовать схемы доступа пастбищепользователей к водоисточникам, календарный график их использования, маршруты выпаса и передвижения сельскохозяйственных животных. Утвердить планы районы должны уже до 1 сентября, но пока на регистрации в юстиции находятся планы 7-ми районов, а 9- ть только отдали их на согласование.

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