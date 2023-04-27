В селе Фёдоровка горит битум на территории бывшего асфальтобетонного завода

27 апреля на пульт 101 поступило сообщение о том, что в селе Федоровка Федоровского района по улице Победы на территории бывшего асфальтобетонного завода горит битум.

По предварительным данным площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Огонь быстро распространился по сухой траве на площади 2 гектара. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

Тушение осложняется из-за образовавшегося густого едкого дыма.

Усилиями сил ДЧС, местных исполнительных органов и коммунальных служб удалось локализовать пламя в 17:55. Тушение продолжается.

На месте работают 2 единицы техники и 7 человек л/с ДЧС, ГКП Водстрой — 3 чел. 3 водовоза, МИО в составе 5 человек, МПС (2 тех., 4 чел.).

Жертв и пострадавших нет.

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