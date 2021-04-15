В селе Карасуского района произошло подтопление 39 жилых домов

Ситуация с весенним паводком на сегодняшний день стабильная и держится на постоянном контроле. Из-за резкого повышения среднесуточных температур и обильного снеготаяния, открываются реки и водоемы в центральной и северной части Костанайской области. Продолжается весеннее половодье, реки интенсивно очищаются ото льда. В настоящее время, площадь покрытая снегом по области составляет менее 6 %, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

13 апреля года в результате интенсивного снеготаяния и прибытия талых вод, река Тюнтюгур вышла из берегов. В селе Карамырза Карасуского района произошло подтопление 39 жилых дома, уровень воды в которых, поднялся до 30 см. Силами Департамента по чрезвычайным ситуациям, в тесном сотрудничестве с местными исполнительными органами, была организована эвакуация пострадавшего населения. Из места подтопления, в эвакуационные пункты, было эвакуировано 69 человек, основная часть из которых была размещена у родственников. В безопасное место отогнаны около 334 головы КРС и МРС. Жертв и пострадавших нет.

В круглосуточном режиме, силами и средствами ДЧС, МИО производились работы по откачке талых вод из жилых домов. Из 39 подтопленных домов, вода была полностью откачена. К настоящему времени, все жильцы вернулись в свои дома, на территории села Карамырза подтопленных домов нет.

Всего было задействовано сил и средств 7 ед. техники, 32 чел. личного состава и 8 мотопомп.

В целом, по области, продолжаются круглосуточные дежурства на паводкоопасных участках. Силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям находятся в состоянии повышенной готовности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.