В селе Костанайского района был открыт центр развития села «Өркениет»

В селе Жуковка Костанайского района недавно был открыт центр развития села. Как отмечают инициаторы его создания, в центре будут проводиться культурные и досуговые мероприятия, а также и разместится координационный центр общественного объединения села «Жуковка». Здание построил местный бизнесмен, который затем передал новостройку в дар селу.

В преддверии дня Независимости Республики Казахстан в селе Жуковка Костанайского района был открыт центр развития села «Өркениет». Новое помещение, построенное в этом году, возведено по инициативе местного бизнесмена и передано в дар общественному объединению «Жуковка». На церемонии открытия нового центра побывал и аким Костанайского района.

«В селе Жуковка открывается культурный центр. Для вас подарок. Вы знаете, много делается в рамках ГЧП не только в области, но и стране. Недавно открыта у нас бройлерная фабрика, Валерий Иванович приносит еще один подарок — это только начало акции для населения, это очень важная часть работы»,- говорит аким Костанайского района Жансултан Таукенов.

Здание в 200 квадратных метров построили быстро. Причем, как отмечает сам инициатор возведения такого центра в Жуковке — учредитель ТОО «КазАгрос», в строительстве центра принимали участие практически все жители села.

«У нас тоже есть праздник свой, поселковый, который мы празднуем, открываем центр и я поблагодарить хочу всех, кто участвовал, а в строительстве принимал участие весь поселок, кто-то чистил, кто-то убирал, все были причастны к строительству этого центра. Будем надеется, что каждый найдет себя в этом здании»,- сказал учредитель ТОО «Казагрос» Валерий Розумович.

В центре развития несколько помещений — первое — это большой зал для проведения концертов, семинаров и собраний. Есть еще и несколько рабочих кабинетов. Вот здесь — студия звукозаписи. Здесь есть все необходимое оборудование, приобретенное меценатом, как, собственно, и световые установки.

«Этот центр мы открыли, потому что 1,5 года назад создали общественное объединение из представителей бизнеса и жителей села. В беседах поднимали такие вопросы. Например, выравнивание территории, сельчане привыкли выходить на субботники, стало чисто, мы начали обустраивать массовые большие мероприятия, которые были слышны на все округу»,- сообщила координатор программы «Развития села» Асия Юсупова.

В ближайшее время, как отмечают инициаторы создания центра развития села, в здании планируется открытие сразу нескольких кружков, к примеру, по обучению настольным играм и хореографии. Правда, из-за ограничений по коронавирусу, посещать их смогут не все желающие, которых сейчас здесь немало.

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