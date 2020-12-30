В селе Костанайского района запустили в работу водопровод

В селе Алтын дала Костанайского района сегодня запустили в работу водопровод. Чистую питьевую воду в свои дома получат больше 900 жителей, которых уже начали постепенно подключать к системе. Проект реализован в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости», а из бюджета на строительство было направлено почти 300 млн тенге

В селе Алын Дала Костанайского района сегодня радостное событие — здесь запустили в работу новый водопровод. Для масштаба села — это грандиозное событие тем более в преддверии Нового года. К тому же для сельских населённых пунктов наличие питьевой воды — вопрос один из самых важных. В селе Алтын Дала проживает более 900 человек, все они до этого момента пользовались водой их скважин и колодцев. Сейчас уже более 100 дворов питьевую воду в дома получили, подключение идет и сейчас. В общем на строительство водопровода в этом селе выделено почти 300 млн тенге в рамках «Дорожной карты занятости». Как отметил аким Костанайского района, даже ограничительные меры в связи с пандемией по коронавирусу не стали препятствием для ведения строительных работ.



«В рамках ДКЗ у нас по район 28 проектов реализовано. Это и проекты по водоотведению, строительству дорог, ремонт школы, газификация и другие направления жизнеобеспечения населения. В планах у нас по центральному водоснабжению еще 8 сел подключить»,- говорит аким Костанайского района Жансултан Таукенов.

Это село в Костанайском районе и в следующем новом году ждет новшество в рамках Дорожной карты занятости. Здесь намерены отремонтировать 5 улиц — уложить новый асфальт и подключить освещение, чего сельские жители тоже давно ждали и о чем просили.



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