В селе Костанайской области капитально отремонтируют школу

1 сентября дети сядут за новые парты в обновлённой школе. В селе Бестобе Камыстинского района капитально ремонтируют школу. Деньги на это в рамках программы «Дорожная карта занятости» выделил республиканский бюджет. И это дало возможность не только привести в надлежащий вид учебное заведение, но и создать новые рабочие места для жителей района, сообщает alau.kz

Если на первом этаже ещё продолжается демонтаж, то на втором уже идут отделочные работы. Зданию школы в селе Бестобе больше полувека. В обновлении здесь нуждается буквально всё, кроме кровли. Её уже капитально отремонтировали в прошлом году. Заодно поменяли и электропроводку. Теперь приводят в порядок стены, пол, окна и фасад. Всё это в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости». Стоимость проекта — 295 миллионов тенге.

«Данный объект финансируется за счёт республиканского бюджета и преследует, кроме того, что выполнить капитальный ремонт, цели такие, как создание новых рабочих мест, а также использование материалов местного, казахстанского содержания. Договорный срок ввода в эксплуатацию — октябрь месяц. Однако, как заверил нас подрядчик, к учебному году, 1 сентября, капитальный ремонт будет завершён»,- сказал аким Камыстинского района Газиз Бекмухамедов.

Ремонт выполняет костанайская многопрофильная фирма «Гренада». На рынке строительных работ эта компания уже 27 лет. С 8 утра до 8 вечера на объекте трудятся 30 человек, 10 из них местные жители, направленные на работу через центр занятости. Помимо традиционных технологий, строители применяют и новейшие, но уже хорошо себя зарекомендовавшие. Например, пол в спортивном зале будет из полиуретана.

«Это мягкая такая конструкция, заливается в 4 этапа, с лаком, с разметками, со всем полностью. Она травмобезопасна. Мы делали такую в Сарыколе 7 лет назад, до сих пор служит и проблем с ней нет»,- говорит главный инженер ТОО «ПКФ «Гренада» Виктор Белоусов.

Ход работ под постоянным контролем акима района. Кстати, кроме обновления здания, в школе планируется обновить и содержание. Деньги на мебель и оборудование выделит уже местный бюджет. Так что первого сентября школьники сядут за новые парты.

«В нашей школе обучается с 0 по 11 класс 83 ребёнка, вместе с мини-центром в целом у нас 100 обучающихся. Коллектив школы у нас стабильный, ежегодно пополняется молодыми педагогами. С удовольствием они к нам едут, им у нас нравится»,- рассказала директор Бестюбинской средней школы Гулнар Испамбетова.

Бестюбинская сельская школа, это лишь один объект, реконструкция которого проходит по госпрограмме «Дорожная карта занятости». Всего в её рамках Камыстинскому району выделен 1 миллиард 100 миллионов тенге.

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