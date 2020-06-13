В селе Костанайской области отремонтируют 10 километров дорог

Сразу 10 километров дорог за это лето отремонтируют в селе Денисовка. Деньги из республиканского и областного бюджетов выделены по программе «Ауыл – ел бесігі». Кроме того, подрядчики приступили к работе ещё на двух социальных объектах. Капитально ремонтируется Денисовский районный дом культуры, а в местном детсаду старый отопительный котёл меняют на новый газовый, сообщает alau.kz

Элеваторная — одна из шести улиц районного центра Денисовка, где сегодня уже полным ходом идёт обновление. Средний ремонт дорог — очередной этап комплексной работы по благоустройству сельских населённых пунктов.

«Прошли такие грандиозные проекты, как у нас канализация, водоснабжение, газификация, до конца закончили мы Некрасовскую 3-ю очередь подключение по газу. И сейчас вот занимаемся благоустройством, то есть это восстановлением дорог наших»,-говорит аким Денисовского сельского округа Виталий Наконечный.

Восстанавливается проезжая часть по государственной программе «Ауыл — ел бесігі». На эти цели из республиканского и областного бюджетов выделено в общей сложности 368,5 миллионов тенге.

«Единым организатором были проведены конкурсные процедуры на средний ремонт улиц Мельничная, Маслозаводская, 50 лет Октября и Первомайская. В результате чего были заключены договоры с подрядной организацией, это ТОО «АБЗ Плюс», на общую сумму 188,9 млн тенге. Подрядная организация приступила к работе 4 мая»,- сказал заместитель акима Денисовского района Досбол Жакупов

Ещё один подрядчик — ТОО «КМ-Жол Строй», с 5 июня ремонтирует проезд по улицам Калинина и Элеваторная. Процесс трудоёмкий, дорожное покрытие укрепляется слой за слоем.

«По первому слою у них проходит отсев, второй слой — фракция 2-40, третий слой идёт 10-20 с добавлением цемента. После этого всего машина перемалывает всю положенную подушку, затем укатывается катком, поливается и подготавливается уже полностью основание под асфальт»,- сообщил Виталий Наконечный.

В Денисовке проживают 4800 человек. Каждому новой программе обновления родного села жители, конечно, радуются. Дороги — это одна из важнейших составляющих инфраструктуры любого населённого пункта.

«Работаю водителем, приятно ездить. Сейчас положат асфальт, будет ещё приятней»,- рассказал Сергей Александров, житель села Денисовка.

Кстати, дороги — не единственный объект, на котором ведутся работы в рамках программы «Ауыл — ел бесігі». Обновляются и здания социально сферы.

«Котельная 40-го садика отдела образования Денисовского района, там производится капитальный ремонт, на газовом оборудовании котельная будет. Также в рамках данного проекта ведутся работы и по капитальному ремонту районного дома культуры»,- говорит Досбол Жакупов.

Ремонт всех объектов планируется завершить к осени. А дороги подрядчики обещают сдать в июле-августе. Ход и качество работ под постоянным контролем руководства района. Пока строители свою часть договора выполняют добросовестно и в срок.

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