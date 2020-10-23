В селе Костанайской области появилась стела Михаилу Журавлёву

В селе Камысты появилась стела Михаилу Фёдоровичу Журавлёву. Инженер-полковник, обладатель двух орденов Красной звезды, единственный в Костанайской области обладатель Ленинской премии. Михаил Журавлёв был в команде тех, кто вывел на орбиту первый искусственный спутник, помог взлететь первой космической ракете, и как недавно выяснилось, был он ещё и поэтом — автором многочисленных произведений. Своему земляку камыстинцы отдали дань памяти возведением стелы в его честь.

Михаил Журавлёв был в числе тех, кто вывел на орбиту первый искусственный спутник, помог взлететь первой космической ракете и, что примечательно, в день открытия стелы в его честь, пошел первый снег. Его изобретения были настолько важны и засекречены, что даже его имя нельзя было публиковать. Он был одним из главных инженеров в команде Королёва.

«В то время, космос — это что-то такое было новое, интересное. А он ведь лично, он мне рассказывал, чуть ли не каждый вечер, когда свободный, встречался с Гагариным, с Титовым, очень, говорит, я сильно дружил с Комаровым»,- рассказал экс-редактор газеты «Новый путь» Камыстинского района Владимир Рубец.

На открытие стелы собралась практически вся родня Михаила Федоровича, среди них его племянница Любовь Давыденко. По ее словам, он был очень ответственным и трудолюбивым человеком.

«Мы очень благодарны, всем, что через 41 год на его родине воздвигли стелу в честь него. Мы очень благодарны всем людям, что не забыли, что помнят, что знают, что выходец в наших краях, такой великий человек»,- сказала Любовь Давыденко, племянница Михаила Журавлева.

А вот само открытие проходило на фоне празднования 65-летия Камыстинского района.

«Эта стела, она построена на не бюджетные средства, за счет спонсоров, меценатов. Объект получился на высоком уровне, качественный долговечный. И наш район получил еще один объект, точку притяжения»,- говорит аким Камыстинского района Газиз Бекмухамбетов.

А ведь изначально, здесь просто хотели заменить мемориальную доску почёта, а вырос памятный знак.

«Я нарисовал эскиз. А потом появился замечательный архитектор Вадим Мацковяк, директор фирмы «Строн-холдинг». Который взял на себя проектное решение этой идеи»,- поделился журналист Станислав Киселев.

Еще одна грань Журавлёва, которая открылась в случайно найденных архивах в доме сестры Михаила Федоровича. И к 75-летию Победы в ВОВ была издана книга «Услышать можно шёпот звезд…», куда вошли его биография и произведения.

«Благодаря его стихотворениям, мы можем представить себе, чем жили люди тогда. Он как бы ухватил свою часть той самой замечательной эпохи. Михаил Федорович у нас человек, необычный, многогранный. И слава Богу, что мы смогли это зафиксировать»,- заключил Станислав Киселев.

И не только зафиксировать, но и передать потомкам память о личности, человеке, который был в числе тех, кто дал старт космической эре.

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