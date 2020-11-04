В селе Костанайской области скоро появится новая школа

В селе Карасу уже в следующем году появится новая школа. Сейчас завершается ее строительство. Это двухэтажное здание, которое сможет принять 320 учеников. А в нескольких селах Карасуского района появится центральное водоснабжение. Все это делается по программе дорожной карты занятости

В Карасуском районе по программе «Дорожной карты занятости» реализуется сразу несколько крупных проектов. Один из них, это строительство новой двухэтажной школы на 320 мест в районном центре. Учиться здесь дети будут на государственном языке.

«Сейчас крышу полностью мы поставили, оборудование, мебель мы уже оплатили. Как будет помещение готово, будем поставлять. Поставляем с Костаная. До 31 декабря будем работать»,- говорит директор ТОО «Алюминстрой» Абай Муканов.

На появление новой школы из республиканского бюджета было выделено 1,3 млрд тенге. Большая часть работ уже сделана, но есть отставание от графика. Так что благоустройством территории подрядчик намерен заняться в следующем году. Это создание спортплощадки, озеленение, укладка асфальта. В следующем году завершится и строительство разводящих сетей водопроводов в селах Октябрьское и Железнодорожное.

Это значит, что большая часть материалов представлена отечественными производителями. Улучшатся условия с водой и в других селах. Правда, чуть позже. Дело в том, что по программе «Развитие регионов» проходит реконструкция водопровода сел Карасу и Восток. Уже установлено 280 колодцев и уложено 39 км сетей. Проект этот трехгодичный, но аким региона поручил темпы ускорить и на следующий год объемы работ увеличить.

«Вы смотрите на следующий год, чтобы уже подавали воду по некоторым. Поэтому может поработаем так, что 500 мало, хотя бы еще 300 добавить, на 800 млн на 2021 год, чтобы на 2022 год осталось мало и какие-то улицы, квартала, чтобы запитать, уже подавать будем. Потому что централизованное водоснабжение, ты должен поднимать показатель»,- поручил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Аким области также ознакомился с ходом ремонта спортивного комплекса «Триумф», здесь обновилось несколько залов, тренажеры. Работы уже на стадии завершения. Завершается и средний ремонт дороги областного значения «Карасу — Большая Чураковка». На него было выделено почти 965 млн тенге.

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