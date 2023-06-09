В селе Костанайской области установят ограничительные мероприятия из-за бруцеллеза коров

Подготовлено решение акима села Лесное Карабалыкского района Костанайской области об установлении ограничительных мероприятий на территории ТОО «Манас», сообщает zakon.kz.

«Установить ограничительные мероприятия на территории ТОО «Манас» села Лесное Карабалыкского района Костанайской области в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота», — говорится в документе.

Республиканскому государственному учреждению «Карабалыкское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, государственному учреждению «Карабалыкская районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК рекомендовано провести необходимые санитарно-противоэпидемиологические и ветеринарно-санитарные мероприятия для достижения ветеринарно-санитарного благополучия в выявленном эпизоотическом очаге

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