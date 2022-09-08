В семи школах Аулиекольского района дети вернулись за школьные парты

Первого сентября для школьников Аулиекольского района, как и для всех других детей Казахстана, прозвенел первый звонок. Второго — они, как обычно сели за школьные парты. Однако уже третьего сентября тринадцать организаций образования Аулиекольского района были отданы под пункты эвакуации людей. Также в них разместили службы, участвующие в пожаротушении.

«3, 4 числа это были выходные, здесь проблем не было. А с 5 числа мы 13 школ Аулиекольского района перевели на дистанционное обучение. Это 6 школ, где расположены эвакуационные пункты и 7 школ, которые расположены ближе к лесу», — рассказал руководитель отдела образования Аулиекольского района Досбол Кусанов.

Всего в момент пожара было эвакуировано 129 детей. Из них в пункте эвакуации на сегодняшний день осталось лишь восемь. В числе эвакуированных есть и дети, чьи семьи пострадали в результате пожаров. Их 56. 45 из них школьного возраста. Им было предложено отправиться в оздоровительные центры страны для отдыха и обучения.

«На данный момент вот вчера мы в республиканский оздоровительный центр «Балдаурен», который находится в Кокчетаве направили детей 5-х — 9-х классов, это одиннадцать детей, которые будут там обучаться и отдыхать. Сейчас вот мы готовим на 8-ое число 32 ребенка третьих-четвертых классов будут направлены в детский оздоровительный центр «Бобек» в город Алмату», — говорит руководитель отдела.

Средства на приобретение путевок были выделены Министерством просвещения. Также пострадавших школьников обеспечат горячим питанием и окажут материальную помощь в размере 50 тысяч тенге. К слову, чтобы образовательный процесс у четырех ребят-школьников, которые до сих пор находятся в пункте эвакуации, не был остановлен, их обеспечили интернетом и техсредствами необходимыми для учебы, а также второй раз выдали комплекты учебников. Ведь первые комплекты сгорели во время пожара.

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