В сентябре будет провакцинировано 10 млн казахстанцев

На заседании правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

О текущей обстановке, ходе вакцинации населения и принимаемых мерах по исполнению поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева доложили министр здравоохранения Алексей Цой, акимы Алматинской области Амандык Баталов, Атырауской области — Махамбет Досмухамбетов, Актюбинской области — Ондасын Уразалин.

Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,16. Загруженность инфекционных коек — 36%, реанимационных — 22%. К настоящему времени в «красной зоне» по темпам распространения COVID-19 находятся города Нур-Султан и Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Акмолинская области, «желтой зоне» — г. Шымкент и Карагандинская область. Все остальные регионы — в «зеленой зоне».

Премьер-министр подчеркнул, что правительство принимает оперативные меры для снижения уровня заболеваемости и увеличения количества вакцинируемых.

С апреля в регионах будет обеспечена вакцинация 2 млн человек ежемесячно. Министерством здравоохранения составлен четкий план вакцинации.

В сентябре мы планируем завершить вакцинацию 10 млн человек, которые подлежат вакцинации. И тогда ожидаем получение эффекта коллективного иммунитета, — сказал А. Мамин.

Глава правительства подчеркнул, что система здравоохранения полностью обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий. В медучреждениях сформирован месячный запас лекарств, на складах «СК-Фармация» и аптеках — двухмесячный. Во всех регионах имеются стабилизационные фонды с лекарствами, средствами защиты и шприцами на три месяца.

В целом, проводится системная работа по исполнению всех поручений Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, — сказал А. Мамин.

Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения и акиматам принять меры по увеличению количества вакцинируемых в регионах, находящихся в «красной зоне», обеспечив поставку вакцин согласно принятому плану.

Министерству информации и общественного развития совместно с Министерством здравоохранения и акиматами поручено провести широкую информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации.

Министерствам здравоохранения, цифровизации, внутренних дел, НПП «Атамекен», акиматам регионов дано поручение до конца апреля внедрить проект «Ashyq» во все регионы с целью возобновления деятельности субъектов бизнеса и внедрения «тепловых карт» для проведения противоэпидемических мер и улучшения эффективности мобильных мониторинговых групп.

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