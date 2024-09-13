В сентябре в Казахстане повысятся стипендии для студентов колледжей

На сегодня в Костанайской области работают 33 колледжа. Общее число студентов, получающих среднее профессиональное образование, составляет около 22 тысяч, из них 18 тысяч получают стипендию.

При этом с 2022 года размер выплат за хорошую успеваемость в колледжах увеличился вдвое.

«Студенты колледжей по специальностям среднего звена будут получать почти 42 тысячи тенге, 2 года назад эта цифра была чуть больше 20 тысяч. Обучающиеся по рабочим квалификациям в этом году стипендия увеличится до 43,5 тысяч тенге. Кроме того, те, кто у нас обучаются по рабочим специальностям, таким как сварщик, электрик, кондитер и так далее, они обеспечиваются бесплатным горячим питанием в колледжах», — говорит пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области Анна Лазарева.

Однако, число тех, кому будут поступать начисление, может измениться после первой сессии. Если учащийся имеет отметки «отлично» и «хорошо», ему предоставляется возможность получать стипендию и в дальнейшем. Плюс ко всему, для отличников предусмотрена надбавка в размере 15% от их обычной стипендии. Например, в костанайском индустриально-педагогическом колледже обучается 820 человек. На сегодня стипендиантами явлется большая часть из них. Третьекурсник Алдияр Искаков тоже входит в это число. Парень убежден в том, что для комфортной жизни нужно еще и подрабатывать, тогда на все будет хватать.

«Стипендии в первый год не хватало, я поступал в 2022 году, стипендия составляла 21 948 тенге. Вообще ни на что не хватало, так как студенты: дорога, еда. Все должно обеспечиваться, тем более мы занимаемся спортом, и не хватает конечно экипировку и так далее. Потом повысили стипендию до 30 тысяч, это еще более менее что-то было. Допустим, хватало на какие-то карманные расходы, можно было уже разделять. А в этом году, если повысят до 40 тысяч, я не знаю, возможно, это будет нормально», — говорит студент Костанайского индустриально-педагогического колледжа Алдияр Искаков.

В управлении образования также добавили, что студенты, которые учатся бесплатно, летом и зимой получают проездные в размере 2 месячных расчетных показателей. А повышенная стипендия поступит на их счет в конце сентября.

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