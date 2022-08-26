В сентябре водителей ждет нововведение на казахстанских АЗС

Министерство энергетики совместно с заинтересованными госорганами планирует внедрить на казахстанских АЗС модули для верификации. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр Болат Акчулаков, передает Экспресс К.

— Сейчас министерство совместно с заинтересованными госорганами прорабатывает технические решения по созданию модуля для верификации, то есть для регистрации потребителей для отпуска дизтоплива, который позволит устранить всевозможные ухищрения при отпуске данного вида топлива на местах. Ожидаем, что в середине сентября мы этот модуль уже запустим для всех сетей автозаправочных станций, — заявил Акчулаков.

А пока информационная система не заработала, министерство попросило АЗС наладить работу с персоналом и создать у себя телефоны доверия, по которым потребители могли бы на них же и пожаловаться. Прежде всего речь идет о нарушениях при наливе дизтоплива, многочисленные видео которых сегодня гуляют по Сети.

Сегодня мною дано поручение создать телефон доверия в министерстве. Соответствующие государственные, правоохранительные органы незамедлительно будут реагировать на такие факты, — пообещал министр.

В ходе брифинга Болат Ачкулаков несколько раз заявил о том, что на данный момент в республике нет дефицита топлива. Повышенный же спрос на «дизель» чиновник объяснил началом осенне-полевых работ, а также увеличением через территорию РК потока транзитных автомобилей, которые заправляются на наших АЗС.

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