В Сети распространяют информацию о списании всех кредитов и долгов казахстанцев

В Сети активно распространяется информация о том, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о списании всех кредитов и долгов граждан Казахстана, сообщает zakon.kz.

Данную информацию прокомментировал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

В социальных сетях активно распространяется информация о подписании главой государства Касым-Жомартом Токаевым указа о списании кредитов и долгов граждан Казахстана. Хочу заявить, что это фейковая информация, — сказал он корреспонденту агентства.

Он напомнил, что в 2019 году по поручению Президента была оказана социальная помощь в виде погашения задолженности по беззалоговым потребительским займам.

Как отмечал Касым-Жомарт Кемелевич, данная акция имела разовый характер и в последующем проводиться не будет. Таким образом, озвученные в ролике данные о планируемом списании кредитов в Казахстане не соответствуют действительности. Просим казахстанцев не верить различным фейкам и доверять только официальным сообщениям, сообщил Берик Уали.

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