В северной части притобольского парка в Костанае проведут реконструкцию

Зона притобольского парка преобразится уже в ближайшее время. Новая набережная будет представлять собой продолжение существующего триатлон парка, образуя с ней единое целое.

Там планируется установить оборудованные пирсы, а также провести укрепление береговой линии.

«На сегодняшний день ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчика, также и технического надзора и управления проектом. Данным проектом предусмотрены работы, окончание работ предусмотрено в августе 2024 года, согласно выделения средств»,- говорит заведующий сектором ЖКХ Нурдаулет Бейсенов.

На реконструкцию притобольского парка из бюджета выделили 1 миллиард 300 миллионов тенге. 821 миллион из них будет направлен на укрепление береговой линии реки Тобол. Как отмечает Нурдаулет Бейсенов, с 2020 года этому участку уделяется большое внимание: здесь обновили покрытия пешеходных дорожек, начато строительство подъездных путей и парковок для посетителей, а также проводятся работы по обновлению и озеленению парковой зоны. После реконструкции планируется, что здесь появится много интересного.

«В данном притобольском парке планируется строительство детских площадок, детской полосы препятствий, воркаут площадки, паркур площадки, также открытого амфитеатра. Ну а также зоны для настольных игр и тихого отдыха»,- говорит специалист ЖКХ.

Помимо этого здесь планируют установить и веревочный лагерь, а также водные игровые площадки, и даже мангальную зону, появится здесь и общественный туалет. По планам отдела ЖКХ, работы тут должны начаться в мае.

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