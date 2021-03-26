В северных регионах Казахстана установят круглосуточные посты

Реализация проекта «Полиция в шаговой доступности», инициатором которого выступает МВД, позволит обеспечить максимальную общественную безопасность и профилактику правонарушений, сохранив таким образом эффект постоянного присутствия правоохранителей.

Как подчеркивают в профильном министерстве, в рамках запуска проекта «Полиция в шаговой доступности» в северном регионе страны было тщательно изучено общественное мнение местных жителей.

Стоит отметить, что именно в многолюдных местах проявляется доступность модульных стационарных постов и каждый житель может обратиться в любое время суток к сотрудникам правопорядка.

«В настоящее время кроме стационарных модульных постов планируется внедрение модульных участковых пунктов полиции», — проинформировали местные блюстители порядка.

В ходе беседы был затронут вопрос отношения силового ведомства и внимания вышестоящего руководства к рядовым служащим, ведь роль и значимость полицейских в процессе внедрения в стране принципов надежности, порядочности, честности трудно переоценить.

«Считаю, что наш министр очень много делает для нас. Обещал повысить зарплату — он ее повысил. Знаю, что решаются жилищные вопросы и выделение автотранспорта для каждого участкового инспектора», — отметил местный участковый инспектор Дархан Нурахметов.

«Я теперь представляю, какие сложные задачи стоят перед нашим министром и Министерством внутренних дел. Я понимаю, насколько трудная и сложная эта работа, поэтому с большим уважением стал относиться к этому человеку. Своей работой он показывает пример для нас, простых сотрудников, и хочется относиться к нему как к отцу. Считаю, с таким руководителем можно идти в бой», — подчеркнул еще один сотрудник местной полиции Нурбек Тусупов.

«Также хочу отметить, что на нашей территории сохраняется должный общественный порядок, жители могут жить, работать и отдыхать, не переживая за свою безопасность, считаю, что в этом немалая заслуга нашего министра. А также, как инспектор, могу сказать, что у меня для выполнения своей работы есть все — обмундирование, рация, оружие, автотранспорт и стабильная зарплата», — сообщает инспектор Рустам Садыков.

«Где министр, а где участковый. Он его видит только по телевизору, но при разговоре понятно, с какой теплотой он относится к первому руководителю МВД. Приведу такой пример: благодаря его усилиям полным ходом продолжается цифровизация казахстанской полиции, столь необходимая для проведения нашей работы по обеспечению безопасности граждан и налаживанию постоянного взаимодействия с населением», — говорит майор полиции Азамат Махватов.

Такое мнение разделяют многие сотрудники полиции. Исходя из услышанного, понятно, что если сотрудники так будут относиться к руководству, то в стране будет порядок.

«Мы живем в быстро меняющемся мире, когда цифровизация прочно стала частью повседневной жизни. Среди позитивных улучшений хочу отметить повсеместное внедрение инновационных технологий в нашу работу, в частности, возможность оперативно осуществлять сверку и запрос документов с помощью планшета и информационных систем и многие другие новшества, ставшие практикой жизни благодаря проведенной работе министра», — уверен еще один местный работник органов правопорядка Тимур Абдрахманов.

Отсюда вывод, что глава ведомства не только требует, но и сумел организовать для простых полицейских все необходимые условия для работы и жизни.

Результаты опроса ясно продемонстрировали, как в настоящее время руководство ведомства на практике решает сложные проблемы и задачи, стоящие перед населением, и уровень уважения работников, от которых напрямую зависят наша безопасность и спокойствие.

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