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В шести регионах РК не хватает денег, чтобы выплатить по 37 тысяч тенге малообеспеченным к школе

pfpk.ru

В шести регионах Казахстана возникли проблемы с выплатой установленной минимальной суммы на подготовку к школе малообеспеченным и многодетным семьям по программе «Всеобуч», сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства. 

Дефицит местных бюджетов из расчёта 37 тысяч тенге на ребёнка составил:

  • Абайская область – 134 млн тенге;
  • Атырауская область – 150 млн тенге;
  • Жетысуская область – 187,9 млн тенге;
  • Жамбылская область – 226 млн тенге;
  • Алматинская область – 343,1 млн тенге;
  • СКО – 349 млн тенге.

Доля выделенных средств от общей суммы расходов на содержание школ оказалась самой низкой в ЗКО – всего 1,9% при норме не менее 2%.

По словам вице-премьера Ералы Тугжанова, вопрос недостатка финансирования в этих регионах уже решается.

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