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В шести школах Костанайской области 1 сентября дети не сядут за парты

Фото из открытых источников

В шести районных школах Костанайской области в этом году первого сентября не прозвучит первый звонок, а дети не сядут за парты в родных школах, передает alau.kz

Произойдет это потому, что в учебных заведениях Житикаринского, Амангельдинского, Аулиекольского, Карасуского, Жангельдинского и района Беимбета Майлина начаты ремонтные работы.

«Это связано с тем, что у нас дополнительно были выделены деньги по программе «Ауыл ел бесiгi». Это деньги были выделены в июле, в принципе все процедуры госзакупок завершились. Сейчас где-то идут уже начались ремонты, где-то идут сроки обжалования. Все в соответствии с законом о госзакупках. Это школы, которые расположены в сельской местности, потому что проект «Ауыл ел бесiгi» он направлен на поддержку села», — сообщила руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

По словам Зауре Байменовой, если в некоторых школах ремонт не проводился полвека, то в других его и вовсе не было со дня основания. Поэтому к возможности отремонтировать здания, сделать их комфортными и соответствующими стандартам, положительно отнеслись как акимы районов, так и родители учеников.

«Обсудив с родительской общественностью, с акимами городов и районов было принято решение все-таки провести ремонт. Но я заверить, что срыва учебного процесса никакого не будет. Все на сегодняшний день знают, где они будут обучаться», — говорит Зауре Байменова.

К примеру, школьники села Айет не будут покидать пределы своего населенного пункта. В селе есть школа с государственным языком обучения, и школьников временно переведут туда. Решен вопрос и в других районах. Сроки ремонтных работ в школах разные. Но процесс обещают не затягивать. Даже в тех школах, где будет проводиться капитальный ремонт, работы планируют завершить в течение двух-трех месяцев.

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