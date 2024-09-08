В школах будут проводить вакцинацию от вируса папилломы человека

Врачи предупреждают, что вирус папилломы человека — представляет серьёзную угрозу для здоровья женщин. Он является основным фактором развития рака шейки матки.

По официальной статистике, в Казахстане каждый год регистрируют около двух тысяч новых случаев заболевания, сотни казахстанок умирают от данного заболевания. По мнению медиков вакцинация — единственный эффективный способ профилактики.

«Вирус опасен тем, что он может быстро распространяться. Приводит к появлению папилом, бородавок, и становится возбудителем для перерождения клеток для развития злокачественной опухоли, например райка шейки матки», — сказала акушер-гинеколог Айгерим Жакенова.

Вакцинировать девочек планируют в школах, для того, чтобы не отрывать их от учебного процесса. Поэтому сейчас в учреждениях образования проводят подготовительные работы. В стенах гимназии имени Горького прошла встреча с классными руководителями девочек. Им рассказали об организации вакцинации, ее важности. Сейчас в школах города проводится подготовка и медицинского персонала.

«Возможна реакция на введение вакцины как и на введение другой вакцины. Это возможно покраснение, припухлость в месте укола, не значительное повышение температуры. То есть это такие симптомы, которые не требуют лечения, и они проходят самостоятельно в течении одного дня. Вакцина еще не поступила, мы ожидаем, со дня на день поступит в нашу область более 11 тысяч вакцин», — сказала заместитель руководителя департамента санэпидконтроля по Костанайской области Гулим Досумова.

Прививать детей будут только с письменного согласия родителей. Девочкам будут ставить две прививки с интервалом в 6 месяцев. Перед вакцинаций ребенка осмотрит врач. Будет изучен анамнез девочек , наличие или отсутствие у них хронических заболеваний. Сами прививочные кабинеты оснастят в полном соответствии с требованиями санитарных норм.

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