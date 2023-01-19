В школах и колледжах Костанайской области охрана будет специализированной

Совсем скоро в некоторых школах и колледжах области будет специальная лицензированная охрана.

Сейчас же безопасность учащихся обеспечивают работники, не имеющие квалификации. Согласно поручению главы государства и инструкции по организации антитеррористической защиты объектов, было принято решение организации образования обеспечить лицензированной охраной. Но, это касается не всех учреждений.

«Это касается школ и колледжей с фактическим количеством персонала и обучающихся более 700 человек. А также расположенных вне зависимости от количества обучающихся и персонала в городах республиканского значения, столицах, и городах областного значения. В нашей области Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык»,- говорит пресс-секретарь управления образования Анна Лазарева.

На эти цели из бюджета было выделено 94 миллиона тенге. Как рассказала Анна Лазарева, школы Костаная, а их 36, уже объявили конкурс на поиск организации, которая будет обеспечивать безопасность в школе. В остальных городах пока готовятся конкурсные процедуры. В управлении образования намерены в первом квартале завершить эту работу.

«Согласно инструкции руководители объектов заключают договор об оказании охранных услуг в рамках действующего законодательства с субъектом охранной деятельности, которая имеет лицензию на данный вид услуг. В том числе объектов уязвимых в террористическом отношении. Лицензированная охрана, должна будет обеспечивать круглосуточную охрану объекта образования и пропускной режим»,- отмечает Анна Лазарева.

А вот что касается людей, которые сейчас работают охранниками в школах и колледжах, то в соответствии с трудовым законодательством они получат уведомление о расторжении с ними трудового договора в установленные законом сроки. В управлении образования уточнили, что это коснётся только городских учреждений, сельских это новшество не коснётся.

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