С 29 сентября в 34 пилотных школах страны стартовала апробация учебников, подготовленных для 2026–2027 учебного года, передает BAQ.KZ.
Работу курирует Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК.
Тестирование охватывает учебники для 4 класса («Казахский язык», «Русский язык» для школ с казахским языком обучения, «Математика», «Познание мира», «Литературное чтение») и для 7–10 классов («Всемирная история», «Алгебра», «Қазақ тілі», «Химия», «Биология», «Физика», «География», «Основы права», а также иностранные языки – английский, немецкий и французский).
«Апробация направлена на выявление сильных и слабых сторон учебников, разработанных на основе новой учебной программы, а также на выбор оптимального учебного материала для школ. Это позволит еще до массового внедрения выбрать действительно качественные и эффективные учебники», — отметила директор Центра Назира Абдрахманова.
К процессу привлечены не только педагоги, но и школьники, что позволит оценить учебники с точки зрения их удобства и практичности.
Напомним, экспертиза учебников проводится в пять этапов: научно-педагогическая проверка, доработка материалов, апробация в пилотных школах, общественное обсуждение и заключение экспертной комиссии.
