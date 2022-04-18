В школах Казахстана впервые проводят новый срез знаний – МОДО

В школах Казахстана впервые начинается мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО), сообщила в Facebook первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

Мониторингом, который продлится до 29 апреля, охватили 1447 случайно выбранных учебных заведений, что составляет четверть всех школ республики. В МОДО участвуют более 112 тысяч учащихся четвёртых и девятых классов.

«Это казахстанское внутреннее исследование качества знаний школьников, включённое в закон в прошлом году. МОДО будет проводиться на базе каждой школы по математическому, естественнонаучному направлениям и грамотности чтения. Специально готовить школьников к нему не требуется», – рассказала вице-глава МОН.

По её словам, мониторинг направлен на повышение качества образования и восполнение пробелов в знаниях школьников. По его итогам будут проводиться предметные обсуждения, где будут разбирать темы и материалы, с которыми ученики испытывали затруднения.

«Конечным результатом МОДО является выработка комплексного анализа и методических рекомендаций в разрезе каждого региона и конкретной школы для повышения качества образования. Желаю всем успехов!» – заключила Шолпан Каринова.

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