В школах Казахстана ввели новую должность

В казахстанских школах ввели должность педагога-ассистента. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает Tengrinews.kz.
Во всех регионах страны к работе уже приступили около 700 педагогов-ассистентов. Как отметили в МОН, такие специалисты востребованы в инклюзивном образовании, где требуется большее внимание к детям с особыми образовательными потребностями.
Также отмечается, что педагог-ассистент принимает участие в разработке индивидуальных образовательных программ для детей с особыми образовательными потребностями. В случае необходимости учебные программы адаптируются исходя из потребностей обучающихся.
В настоящее время в министерстве продолжается работа по включению педагогов-ассистентов в штаты и других организаций образования, а также по определению их рабочей нагрузки.
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