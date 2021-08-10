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В школах открылись дополнительные прививочные пункты

tass.ru

В рамках мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 и формирования коллективного защитного иммунитета, для удобства жителей города открылись дополнительные прививочные пункты на базах восьми школ города Костаная.

С 10 по 23 августа получить прививку здесь сможет каждый желающий ежедневно.

В целях стимулирования граждан к вакцинации в указанных пунктах будет организован розыгрыш 150 абонементов в термопарк ТРЦ  «KOSTANAY PLAZA».

Мектеп/школа Қаланың ш.а/микрорайон города Время работы
1 ДОМ/ДСШ

 

 п.Дружба 16.00-18.00
2 №16 8 ш.а./микрорайон

 

 16.00-20.00
3 №17 Западный

 

 9.00-17.00
4 №21 Орталық/Центр (Мельзавод)

 

 9.00-18.00
5 №27

 

 Юбилейный 9.00-16.00
6 № 122

 

 Қостанай-2 9.30-16.00
7 №25

 

 Узкоколейная 09.30.-18.00
8 № 29

 

 Аэропорт 09.30-14.00

 

Примечание: в целях эффективного использования рабочего времени выездных бригад в некоторых пунктах допускается проводить прививку  по мере формирования списков вакцинируемых по предварительной записи. В зависимости от текущей ситуации время работы может продлено. 

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