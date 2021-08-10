В школах открылись дополнительные прививочные пункты

В рамках мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 и формирования коллективного защитного иммунитета, для удобства жителей города открылись дополнительные прививочные пункты на базах восьми школ города Костаная.

С 10 по 23 августа получить прививку здесь сможет каждый желающий ежедневно.

В целях стимулирования граждан к вакцинации в указанных пунктах будет организован розыгрыш 150 абонементов в термопарк ТРЦ «KOSTANAY PLAZA».

№ Мектеп/школа Қаланың ш.а/микрорайон города Время работы 1 ДОМ/ДСШ п.Дружба 16.00-18.00 2 №16 8 ш.а./микрорайон 16.00-20.00 3 №17 Западный 9.00-17.00 4 №21 Орталық/Центр (Мельзавод) 9.00-18.00 5 №27 Юбилейный 9.00-16.00 6 № 122 Қостанай-2 9.30-16.00 7 №25 Узкоколейная 09.30.-18.00 8 № 29 Аэропорт 09.30-14.00

Примечание: в целях эффективного использования рабочего времени выездных бригад в некоторых пунктах допускается проводить прививку по мере формирования списков вакцинируемых по предварительной записи. В зависимости от текущей ситуации время работы может продлено.

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