В школах открылись дополнительные прививочные пункты

tass.ru
В рамках мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 и формирования коллективного защитного иммунитета, для удобства жителей города открылись дополнительные прививочные пункты на базах восьми школ города Костаная.
С 10 по 23 августа получить прививку здесь сможет каждый желающий ежедневно.
В целях стимулирования граждан к вакцинации в указанных пунктах будет организован розыгрыш 150 абонементов в термопарк ТРЦ «KOSTANAY PLAZA».
|№
|Мектеп/школа
|Қаланың ш.а/микрорайон города
|Время работы
|1
|ДОМ/ДСШ
|п.Дружба
|16.00-18.00
|2
|№16
|8 ш.а./микрорайон
|16.00-20.00
|3
|№17
|Западный
|9.00-17.00
|4
|№21
|Орталық/Центр (Мельзавод)
|9.00-18.00
|5
|№27
|Юбилейный
|9.00-16.00
|6
|№ 122
|Қостанай-2
|9.30-16.00
|7
|№25
|Узкоколейная
|09.30.-18.00
|8
|№ 29
|Аэропорт
|09.30-14.00
Примечание: в целях эффективного использования рабочего времени выездных бригад в некоторых пунктах допускается проводить прививку по мере формирования списков вакцинируемых по предварительной записи. В зависимости от текущей ситуации время работы может продлено.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области