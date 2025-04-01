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В школах страны началась четвертая четверть

— Сегодня, 09:20
Изображение для новости: В школах страны началась четвертая четверть

alau.kz

Четвертая четверть в казахстанских школах продлится с 1 апреля по 25 мая.

Продолжительность составит 8 учебных недель.

Также 25 мая будут подведены итоги и 2024-2025 учебный год будет завершен.



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