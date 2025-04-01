Информацию предоставил оперативный штаб Костанайской области по координации противопаводковых мероприятий. "В связи с резким повышением...
Четвертая четверть в казахстанских школах продлится с 1 апреля по 25 мая.
Продолжительность составит 8 учебных недель.
Также 25 мая будут подведены итоги и 2024-2025 учебный год будет завершен.
28 февраля предприятие заявило о том, что хочет пересмотреть свои тарифы, в связи с тем,...
Аким Костаная Марат Жундубаев обратился к присутствующим на совещании с требованием взять ситуацию с "грязными"...
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