В школе дороже, чем в соседнем магазине. В министерстве просвещения изменили правила организации питания

Фиксированные цены на буфетную продукцию в школьных столовых и возможность заключить дополнительное соглашение с поставщиком услуг, с учетом инфляции. Эти и ряд других изменений внесло Министерство просвещения в правила организации питания в школах и детских садах.

Министерство просвещения республики внесло изменения в правила оказания питания в школах и детсадах. По республике неоднократно фиксировались факты, когда цена на буфетную продукцию, к примеру пирожок и сок, была дороже в несколько раз, чем в соседнем магазине. Теперь же стоимость не только горячего питания, но и того, что продается в школьных столовых, будет фиксированнной.

«Помимо того, что при выборе поставщика, обязательно конкурсной комиссии прикладывается меню-раскладка, это и было теперь еще добавляется ассортимент-перечень блюд буфетной продукции, в том числе соки, напитки, бутилированная вода, утвержденная заказчиком с указанием цены блюд», — объясняет заместитель руководителя управления образования Костанайской области Айман Ибраева.

Внесли изменения и по еще одному пункту, который был значим для поставщиков, занимающихся организацией питания. Как известно, договор с ними заключается на год. И ранее, если происходил резкий рост цен, к примеру картофель в начале года стоит 130 тенге, эту сумму и закрепляют в договоре, а в середине вырастает до 180-200, поставщик начинал работать себе в убыток.

«Если конкурсы по услуге питания проводятся в начале календарного года и вот в общем-то цена фиксированная питания. И в течение всего года поставщик вынужден этой цены придерживаться, несмотря на то, что допустим произошла инфляция, удорожание продуктов, то теперь прописана такая норма в правилах, что можно заключать дополнительные соглашения по изменению цены в зависимости от инфляции», — сообщила Айман Ибраева.

Также поэтапно будут вводить и норму об обязательном информировании родителей, в том числе и автоматическом, путем рассылки сообщений и публикаций на сайте организации образования. Родители смогут ознакомиться с меню, фотографиями блюд и ценами на них.

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