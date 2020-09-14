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В школе Костанайской области произошло массовое отравление

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В Тимофеевской средней школе произошло пищевое отравление 7 детей и 4 взрослых. Данный факт подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

«По факту отравления 11 человек, проживающих в селе Тимофеевка Аулиекольского района полицией ДП Костанайской области начато досудебное расследование по статье 304 УК РК » Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов»,- сообщили в ведомстве

Инцидент произошёл 11 сентября.

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