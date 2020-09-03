В школе Костанайской области впервые за 50 лет прошел капитальный ремонт

Дети посёлка Бестобе в Камыстинском районе учебный год начали в обновлённой школе. Капитального ремонта в здании не было почти полвека, за это время школа заметно обветшала. Зато теперь её не узнать. Здесь и новые коммуникации, окна, пол, в спортзале современное долговечное покрытие. А школьная столовая стала многофункциональной — это стало подарком от подрядной организации, которая проводила ремонт здания, сообщает alau.kz

Капитальный ремонт в Бестюбинской средней школе не проводился более 50 лет. На ремонт, который здесь начался в конце мая, из республиканского бюджета выделили 280 млн тенге. Сейчас здание уже готово принять детей.



«Заменены полностью инженерные коммуникации внутри, наружные сети, отремонтирована котельная. По зданию заменены окна, внутренний ремонт — пол, стены. Все подготовлена к тому, чтобы школа функционировала полноценно»,- говорит руководитель ТОО «ПКФ»Гренада» Анатолий Громченко.



При этом практически все материалы — 90%, используемые при капитальном ремонте, были отечественного производства. Кроме того, подрядчик сделал подарок для школы. Помещение школьной столовой стало многофункциональным. Кроме новой мебели здесь установили сцену. И при необходимости столовую можно использовать как актовый зал.

«Это все подарок от генерального подрядчика для нашей школы. Для того, чтобы в результате капитального ремонта дети могли проводить здесь внеклассные занятия. И не только дети, потому что данный актовый зал явл местом проведения официальных торжественных мероприятий в селе Бестобе»,- сказал аким Камыстинского района Газиз Бекмухамбетов.



Обновили в школе и спортивный зал, сделав напольное покрытие из полиуретана — износостойкого материала, не требующего дополнительных затрат при эксплуатации.

«У нас есть объекты которые по 7 лет служат с таким покрытием. Оно не требует ежегодной покраски, не требует замены разметки, там еще что-то. И очень травмобезопасная, что самое для наших детей, очень красиво сморится»,- рассказал Анатолий Громченко.



Многое сделано и в мини-центре, где в течение рабочего дня находятся 15 детей дошкольного возраста. Для малышей в здании есть отдельный вход, свои санузлы и раздевалки, игровые комнаты. Так же на территории мини-центра сделали систему тёплый пол.



«Итоговая оценка по капитальному ремонту Бестюбинской школы безусловно она положительная. Во первых капитальный ремонт он был направлен для того чтобы обеспечить тепловую защиту здания, то есть количество тепло-потери теперь будет минимальная»,- заключил Газиз Бекмухамбетов.

Занятия в этой школе будут проходить в штатном режиме, а учитывая общее количество обучающихся, около 100 человек, занятия у школьников будут проходить по разработанному графику, который согласовали с родителями, со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. На этой неделе районный акимат заключит дополнительный договор на более 6 млн тенге, на благоустройство прилегающей территории — в школьном дворе появится тротуар и брусчатка.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.