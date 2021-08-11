В школы Казахстана хотят вернуть шестидневку

Такое известие, конечно, не обрадовало ни взрослых, ни детей, сообщает «31 канал».

Айсулу Зияданова перешла в 10 класс. Впереди подготовка к ЕНТ, то есть возрастёт нагрузка. Услышав о том, что с 1 сентября в школах хотят ввести шестидневное обучение, ученица расстроилась. Ведь уже сейчас времени на себя почти нет. Всё расписано по дням: пять дней школа, суббота – дополнительные курсы.

«Шесть дней и один день отдыха – это слишком мало, – считает девушка. – Пять дней, мне кажется, хватает, достаточно. Потому что у меня есть другие дополнительные задания: кружки музыкальные, спортивные, английский. Они с понедельника до субботы могут быть и еще до воскресенья. Поэтому я думаю, что надо больше отдыхать».

На пятидневное обучение Казахстан постепенно начал переходить с 2016 года. Вначале это касалось первоклассников, а в 2018 году – практически всех классов. Тогда это объясняли общемировым трендом. Ведь родители и дети почти не видятся, и у них совсем не остается времени на общение и воспитание. Но теперь папы и мамы стали получать сообщения от учителей, где педагоги предупреждают о том, что с сентября дети будут учиться шесть дней в неделю. Так решили в Министерстве образования.

Тем временем, депутат Мажилиса Парламента, педагог со стажем Ирина Смирнова считает, что такие вещи чиновники заранее должны выносить на обсуждение общества и разъяснять необходимость. По мнению депутата, необходимость шестидневки – вопрос спорный.

«Потому что суббота и воскресенье – это то время, когда ребенок может находиться вместе с семьей, – пояснила Смирнова. – А мы знаем, что самое важное время воспитания, оно проходит в семье. И когда школа сняла с себя ответственность за воспитание, воспитание, в основном, происходит в семье. И отнимать у семьи вот этот день взаимодействия с ребенком, возможности вместе погулять, это не очень хорошо».

В Министерстве образования прокомментировали возврат к шестидневке. Каждая школа будет принимать решение самостоятельно. Так что теперь родителям нужно обратиться в свою школу и там узнать, будут учиться дети пять дней в неделю или шесть.