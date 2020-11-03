В школы Казахстана вернут «Әліппе» и «Букварь»

В казахстанские школы возвращается «Букварь». Уже со следующего учебного года ученики первых классов будут учиться читать по двум новым учебникам. Для русскоязычных школ это будет «Букварь», для школ в государственным языком обучения — «Әліппе». По словам создателей учебников, все книги созданы по всем стандартам современного образования.

С сентября 2021 года в казахстанские школы вернут «Букварь». Об этом на брифинге сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова. Учебников будет два — для казахоязычных школ — это «Әліппе» и для русскоязычных Букварь. Обе книги, по словам вице-министра, будут содержать «реалии современной жизни», а основой станет тема — «Казахстан — наша родина».

«Такая же работа проведена по учебнику Букварь. Очень важный период, Букварь он уже привычный, как выглядит, очень большое внимание уделено распознаванию звуков. Это важно, когда идет знакомство с буквами»,- говорит вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

Создатели букварей подчеркивают, что в учебниках учтены все современные разработки изучения букв, звуков, их соединений по слогам и в словосочетаниях. По мнению разработчиков, изучение языков по новым букварям детям будет значительно облегчено.

«Этот учебник пройдет апробацию в школах, в целом по ним ведется работа. Она уже закончена по букварям. К учебной поре утверждена программа учебная. После звукового изучения, идет буквенный — все в реалиях современного времени»,- сказала Шолпан Каринова.

Также в министерстве образования и науки подчеркнули, что программа «Әліппе» будет рассчитана на первые две четверти, в течение двух последующих четвертей дети будут учить «Ана тілі». А в классах с русским языком обучения будут вводиться «Букварь» и «Обучение грамоте». Напомним, что Букварь исключили из списка учебников с введением программы обновлённого содержания в 2019 году.

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